Александр Васильев: «Модный приговор» на Западе был бы более жестким для женщин

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ»). Историк моды, декоратор и ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев посетил Казань в рамках «Аксенов-фест», который был посвящен стилю русского писателя Василия Аксенова в литературе, кино, моде и музыке.

Интернет-редакция ТНВ пообщалась с историком моды Александром Васильевым, который оформил более 100 театральных постановок в 25 странах мира, он является обладателем частной коллекции моды и костюма на протяжении 30 лет и помогает женщинам России и не только формировать свой стиль. В своем видеоинтервью он поделился о том, что в России люди безжалостны к творчеству, почему важно заниматься самообразованием и какой стиль в одежде будет актуален в ближайшее время.

— Ваша программа «Модный приговор», которую вы ведете на Первом канале, она о женском переодевании. Это подсмотренная на Западе идея и в чем уникальность этого проекта в России?

— В той форме, в которой существует «Модный приговор», — это полностью аутентичный продукт Первого канала. Я знаю автора, который придумал эту программу, но аналогичные программы есть во всех странах мира. Просто там нет трех судей и нет задания «сходите в магазин». В других странах обычно одна женщина, которая критикует героиню и переодевает ее. Причем они это делают гораздо более жестоко, чем у нас. Разница в том, что на Западе есть выход в нижнем белье, для женщины это часто унизительно, показаться миллионам зрителей в таком виде. Они начинают говорить: «Тут у вас висит, а тут целлюлит...».

Полная версия интервью, а также видеоинтеревью с историком моды Александром Васильевым опубликованы на сайте ТНВ.

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