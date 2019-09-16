(Казань, 16 сентября, «Татар-информ»). В «Час пассажира» казанцы смогут высказать мнение о работе транспортной полиции, сообщила пресс-служба транспортной полиции Татарстана.

«Завтра, 17 сентября, в десять часов в здании транспортного терминала "Казань-1" руководство транспортной полиции и сотрудники железной дороги организуют профилактическую акцию, на которой пассажиры смогут задать им свои вопросы и высказать предложения по деятельности организаций», — рассказали в полиции.

В транспортной полиции отметили, что данная акция будет проходить с целью профилактики безопасности, правонарушений на транспорте, а также для демонстрации готовности к диалогу с местными жителями и привлечению их к сотрудничеству.

Участники могут обратиться со своими вопросами лично или написать письмо, которое можно поместить в ящик на первом этаже транспортно-пересадочного терминала.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.