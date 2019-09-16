В Набережных Челнах стартует чемпионат на «Кубок Престижа» среди работающей молодежи

(Набережные Челны, 16 сентября, «Татар-информ»). В Набережных Челнах стартует сезон интеллектуальных игр на «Кубок Престижа» среди молодежных команд предприятий, учреждений и организаций города, сообщают организаторы.

К участию в играх приглашается молодежь из числа работников организаций и предприятий Автограда в возрасте до 35 лет.

Первая игра интеллектуального чемпионата состоится 19 сентября в шахматно-шашечном клубе в форме «Фаворит». Командам предстоит ответить на вопросы, используя минимальное количество подсказок. Чемпионат продлится до мая следующего года, «битвы интеллектов» будут проходить ежемесячно.

Заявки для участия в сезоне принимаются на электронную почту: oorm16@gmail. com до 17 сентября, справки по телефону 57-08-70 МЦ «Заман».

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