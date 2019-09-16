К 300-летию Екатеринбурга в городе появится маршрут «Татарская слобода»

(Екатеринбург, 16 сентября, «Татар-информ», Лилия Гадельшина). К 300-летию Екатеринбурга в 2023 году в городе появится туристический маршрут «Татарская слобода». Начались работы по восстановлению одного из объектов будущего комплекса — Дома Миллера. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал татарский активист, представитель рабочей группы по восстановлению здания Ильдар Хабибуллин.

К концу XIX века в Екатеринбурге вокруг дома знаменитых купцов Агафуровых формируется «татарский квартал», жителями которого были татары и башкиры. В начале XX века советская власть решила передать мусульманской общине расположенный на этой же территории Дом статского советника Федора Миллера. В разное время здание использовалось под татаро-башкирский клуб, библиотеку. Здесь также работали театр «Мусульманский Очаг Урала» и клуб «Нацмен».

Как объект культурного наследия, в 1997 году дом Миллера был передан в собственность регионального Духовного управления мусульман Свердловской области.

«Здание было в заброшенном состоянии. В этом году при финансовой поддержке меценатов оно ремонтируется. На первом этапе — с 23 августа до 5 сентября проводились работы по консервации. На реставрацию здания потребуется 20 млн рублей, осталось собрать 5 млн рублей. Оборудование и мебель в эту сумму еще не входят», — отметил Ильдар Хабибуллин.

Осуществление проекта стало возможно благодаря помощи меценатов — Рината Аскарова, Олега Хабибуллина, Фарита Набиуллина и других. Руководитель Конгресса татар Свердловской области Ринат Аскаров в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» отметил, что с радостью участвует в работе по восстановлению здания, и призвал татарских бизнесменов присоединиться к благотворителям.

«Хотелось бы, чтобы это здание служило нашей нации, нашей религии», — сказал он.

Ожидается, что двухэтажное здание будет отремонтировано к 2021 году, в 2022 году планируется провести внутреннюю отделку, обставить дом мебелью и в этом же году открыть культурный центр. В нем будут комната для намаза, конференц-зал. Дом планируют использовать как открытый для всех духовно-культурный центр, где будут проходить различные мероприятия.

«К юбилею Екатеринбурга в 2023 году мы готовим туристический маршрут „Татарская слобода“. Это будет комплекс, включающий в себя усадьбу Агафуровых, где сейчас расположено представительство Татарстана, дом братьев купцов Агафуровых, сквер Агафуровых, „Мусульманский Очаг Урала“, то есть Дом Миллера», — пояснил Ильдар Хабибуллин.

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