«Сетевая компания» в Татарстане разработает единую диспетчерскую систему за 320 млн рублей

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ»). В Татарстане «Сетевая компания» разработает единую диспетчерскую систему с помощью реконструкции здания и радиосвязи на восьми диспетчерских пунктах своих филиалов. Общая стоимость работ составит более 320 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Будут переоборудованы диспетчерские пункты в Казани, Альметьевске, Бугульме, Буинске, Елабуге, Нижнекамске, в промзоне Высокая Гора и Чистополе.

Пункты переоборудуют для размещения помещения диспетчерского зала, тренажерного пункта, кабинета руководителя, кабинета сотрудников на пять мест, столовой и гардеробной. К тому же диспетчерские будут обеспечены системой бесперебойного питания, рабочего и аварийного освещения и автоматической телефонной станцией.

Система радиосвязи будет основываться на одном из общеевропейских стандартов цифровой радиосвязи DMR (Digital Mobile Radio) и работать в режиме телефонии, чтобы радиоабоненты могли также принимать вызовы.

Создание единой диспетчерской системы позволит обеспечить надежность и бесперебойность электроснабжения потребителей, отмечено в документах.

Строительные работы на объектах будут производиться с октября 2019 по июнь 2021 года.

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