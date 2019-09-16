Капремонт центрального коллектора Набережных Челнов продлится до ноября следующего года

(Набережные Челны, 16 сентября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Капремонт центрального коллектора Автограда продлится до ноября следующего года в связи с продлением контракта и увеличением объема финансирования, сообщил на деловом понедельнике первый заместитель руководителя исполкома города Илья Зуев.

Стратегически важным событием назвали на деловом понедельнике участие Набережных Челнов в проекте «Реформа ЖКХ в России», который реализуется при поддержке Правительства РФ и Международного банка реконструкции и развития (МБРР). В Набережных Челнах по этой программе ведется капитальный ремонт главного городского коллектора, протяженность которого составляет 8 тыс. 377 погонных метров. Стоимость реконструкции составляет 1,5 млрд рублей, которые на безвозмездной основе выделил МБРР.

«Капитальный ремонт ведется бестраншейным методом „труба в трубу“ с применением полиэтиленовых спиральных труб. На сегодняшний день работы завершены на дистанции 8 тыс. 172 погонных метра — ремонтники фактически вышли на финишную прямую», — отметил Зуев.

Однако ремонтный сезон этими работами полностью не завершится. После визита экспертов МБРР в июне текущего года было принято решение о выделении городу дополнительных 394 млн рублей и проведении работ еще на 1,6 км трубопровода. Срок контракта в связи с этим продлевается до ноября 2020 года.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что канализация Челнов была введена в эксплуатацию в 1974 году, прослужила 45 лет, три года назад ее изношенность составляла более 40%.

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