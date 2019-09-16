Татарстан признан лучшим регионом для гастрономического туризма

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ»). Татарстан был признан лучшим регионом России в номинации «Российский гастрономический туризм». Такие данные приводит портал Турстат со ссылкой на премию National Geographic Traveler Awards 2019 (NGT Awards 2019).

По данным на 15 сентября 2019 года, 51% людей, участвовавших в голосовании, считает столицу РТ самым подходящим городом России для гастрономического туризма. Конкуренты республики — Московская область и Республика Дагестан — набрали лишь по 16% и 14% соответственно.

Голосование за лучшие туристические направления проводится на интернет-сайте National Geographic Россия до 12 октября 2019 года.

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