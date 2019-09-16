Глава «Ростеха» Сергей Чемезов пообещал Казани МСЗ с нулевым захоронением

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ»). Мусоросжигательный завод, который построят в РТ, обеспечит нулевое захоронение отходов в Казани. По словам генерального директора Госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, сжигание отходов — единственный способ избавиться от свалок. Об этом сообщает РБК.

«Другого решения вообще не существует. В мире пока никто ничего другого не придумал. Вначале идет сортировка, потом где-то процентов 40–50 можно повторно использовать. А все остальное нужно либо закапывать, либо сжигать», — сказал генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Чемезов привел в пример Европу и Японию, где даже килограмм отходов запрещено закапывать в землю — все отходы сжигают.

Выйти из мусорного кризиса Москве позволят восемь МСЗ, тогда как в Казани будет достаточно одного завода, заявил глава корпорации.

«Все идет по графику, мы должны в 2021 году запустить первый завод и остальные — в 2022-м. Стоимость четырех подмосковных заводов и одного в Татарстане — 150 млрд руб», — заявил Сергей Чемезов.



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