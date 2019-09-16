Фотовыставки, мастер-классы и лекции: в Нацбанке по РТ пройдет день открытых дверей

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ», Диана Авакян). В Нацбанке по РТ 28 сентября пройдет день открытых дверей. С 10 утра до 6 вечера для любого желающего посетить обычно закрытое для посторонних здание будут доступны два этажа полезной информации, сообщает пресс-служба отделения.

Гостей ожидают фотовыставки «250 лет российским ассигнациям» и «Дом для Банка», а также уникальная выставка «Полимерные банкноты зарубежных стран» с возможностью наощупь изучить особенности банкнот и рассмотреть вблизи редкие купюры. На мероприятии будут работать демонстрационные зоны «Система быстрых платежей» и «Сбор биометрических данных».

«Юных гостей ожидают мастер-классы по изготовлению монет из пластичной глины, окрашиванию денег, сделанных из гипса, увлекательные ребусы, финансовые раскраски и пазлы. Дети посоревнуются в скорости доставки „денег“ до „банка“ на радиоуправляемых машинках», — говорится в сообщении.

В течение дня рядом со зданием отделения все желающие смогут изнутри рассмотреть инкассаторский бронированный автомобиль, примерить бронежилет и каску инкассатора, сфотографироваться с «мешком денег».

При посещении Дня открытых дверей при себе необходимо иметь паспорт. Дети до 14 лет смогут пройти в сопровождении взрослых.

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