В этом году в пользу Минэкологии приставы Татарстана взыскали с нарушителей 14,3 млн рублей

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ»). В этом году в пользу Минэкологии Татарстана приставы взыскали 14,3 млн рублей с нарушителей, сообщила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.



«Основная часть исполнительных производств касалась исполнения административных и уголовных наказаний в виде взыскания штрафов и материального ущерба за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований, нарушений в сфере лесных отношений, а также за незаконную охоту и рыбную ловлю», — отметила Халимова.

По ее информации, 76 должников в данный момент ограничены в праве выезда из РФ. В рамках более 250 производств должников предупредили о том, что за неисполнение решения суда предусмотрена ответственность.

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