Татарстанские спортсмены завоевали около 50 наград на «Кубке Ф. Г. Валеева»

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ»). Спортсмены из Татарстана завоевали 47 медалей разного достоинства на «Кубке Ф. Г. Валеева», прошедшем с 11 по 15 сентября в Центре бадминтона. Об этом информирует пресс-служба Федерации бадминтона РТ.

В соревновании приняли участие более 300 участников из таких регионов России, как Москва, Санкт-Петербург, Московская, Орловская, Воронежская, Нижегородская, Саратовская, Ульяновская, Ленинградская области, Пермский и Краснодарский край, Удмуртия и Чувашия. Игры проводились в четырех возрастных категориях: до 13, 15, 17 и 19 лет в одиночном, парном и смешанном парном разрядах.

«Представители Республики Татарстан завоевали на соревнованиях 13 золотых, 14 серебряных и 20 бронзовых медалей», — говорится в сообщении. Так, награды в копилку республики принесли спортсмены из Казани, Алексеевского, Аксубаевского, Муслюмовского, Сабинского, Нижнекамского, Кайбицкого, Чистопольского и Тетюшского районов.

На соревнованиях среди взрослых спортсмены Республики Татарстан выиграли 2 золотые, 5 серебряных и 6 бронзовых медалей.

Церемония закрытия соревнования состоялась 13 сентября. Ее гостями стали Председатель Наблюдательного Совета федерации бадминтона РТ — Председатель Счетной палаты РТ Алексей Демидов, проректор по административной работе и социальному развитию Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма Ильшат Файзуллин, начальник отдела развития спорта высших достижений Министерства спорта Республики Татарстан Раиф Вафин, а также директор УСК «Академия тенниса» и «Центр бадминтона» Виталий Афанасьев.

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