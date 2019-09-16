Надзор и инновации: в Казани открылось Всероссийское совещание казначеев

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ», Егор Никитин). В Казани началась работа Всероссийского совещания территориальных органов Федерального казначейства. Руководители подразделений казначейства со всей страны обсудят новый формат внутреннего контроля и аудита в ведомстве. В работе совещания принимает участие Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Нынешнее совещание казначеев оказалось особенным. Вместе с деловой повесткой мероприятия в Казани стартовала его спортивная часть — спартакиада. Для участия в ней в столицу республики приехали спортивные команды от каждого территориального управления казначейства страны: от Дальнего Востока до Центрального федерального округа.

На спортивной площадке их поприветствовал Алексей Песошин. Он поблагодарил участников совещания за выбор Казани в качестве места проведения такого масштабного мероприятия.

«Татарстан привык проводить крупные мероприятия — только недавно здесь закончился чемпионат мира по рабочим профессиям WorldSkills. Мы накопили опыт в проведении таких событий и уверены, что нынешнее совещание также пройдет на самом высоком уровне», — отметил Песошин и пожелал присутствующим успешной и продуктивной работы.

Премьер-министра РТ дополнил замруководителя Федерального казначейства Александр Михайлик. Он отметил, что нынешняя спартакиада послужит сплочению коллектива ведомства и повысит результативность его работы.

«Это наша вторая спартакиада, и очень примечательно, что она проходит здесь, в Казани. Мы полюбили Татарстан, потому что здесь все организовано на самом высоком уровне», — подчеркнул Михайлик. Он добавил, что команды казначейской спартакиады в течение двух следующих дней будут соревноваться в мини-футболе, волейболе, бадминтоне и плавании.

О деловой части проходящего совещания журналистам рассказал замглавы Федерального казначейства Эли Исаев. Он напомнил, что несколько лет назад ведомство получило дополнительные контрольные полномочия.

«Сегодняшнее совещание посвящено новациям, которые мы собираемся внедрить в части проверок, контрольных мероприятий и внутренних процедур. Для этого здесь присутствуют руководители всех наших федеральных управлений и центрального аппарата», — объяснил Исаев.

В заключение он добавил, что после завершения деловой программы совещания его участники посетят казанский Парк Победы. Там они возложат цветы к Вечному огню в память о погибших в годы Великой Отечественной войны работниках финансовых органов страны.

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