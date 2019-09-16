Исполком Казани: Инфраструктура лагеря должна работать круглогодично

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). С привлечением бизнес-структур и частных средств лагеря смогут работать круглогодично в режиме 3 месяца для детей, 9 месяцев — для семейного отдыха и других мероприятий. Об этом на утреннем совещании в исполкоме города сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

«Мы должны найти форму круглогодичных лагерей, чтобы было ГЧП, чтобы были частные средства. Три месяца работы для детей в том режиме, о котором вы докладываете, и еще 9 месяцев у нас платные услуги — прекрасные места для семейного отдыха. Также это серьезное подспорье для проведения различных крупных мероприятий, будь то международные события или какие-то всероссийские совещания. Это доступные по бюджету возможности проживания, питания. Но и в целом 9 месяцев — нужно обязательно думать, как это загружать, чтобы работала инфраструктура круглогодично», — рассказал Ильсур Метшин.

По словам председателя Комитета по делам детей и молодежи Айрата Фаизова, с одним потенциальным участником частного государственного партнерства один из лагерей уже прорабатывал такой вариант.

«Была проведена большая работа — практически полгода прорабатывали, готовили документы, считали, и пока партнер по итогам этих расчетов прикинул, что ему не очень выгодно это будет в итоге», — уточнил он во время пресс-подхода.

Айрат Фаизов добавил, что для частного государственного партнерства рассматриваются заброшенные лагеря, которые находятся на балансе города.

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