Исполком Набережных Челнов: В текущем году уменьшилось число повреждений на теплотрассах города

(Набережные Челны, 16 сентября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Число выявленных во время гидравлических испытаний повреждений теплосетей уменьшилось. Если в прошлом году их было выявлено 155, то в этом году — 121, сообщил первый заместитель руководителя исполкома города Илья Зуев на деловом понедельнике.

Это стало возможным в том числе и благодаря капремонту трубопровода, который в этом году охватил около 8 км, или 52 объекта.

Самым крупным проектом текущей ремонтной кампании стала реконструкция тепловода в 59-м комплексе, протяженность которого составляет 1 тыс. 756 погонных метров.

«Здесь был увеличен диаметр труб — с 720 по 820 мм, что позволяет расширить число потребителей в 33, 34, 36, 37-м микрорайонах и охватить теплосетями строящиеся объекты в ЖК „Орловское поле“», — сообщил Зуев.

Значимым достижением сезона также стало строительство насосной станции в районе поселка Сидоровка. Новый объект позволит обеспечить хороший гидравлический режим потребителям бизнес-площадки БСИ, а реконструкция теплового узла теплотрассы БСИ-ЗЯБ создаст запас надежности теплоснабжения новых строящихся 20, 21, 22-го микрорайонов Замелекесья, отметил спикер.

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