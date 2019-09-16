Айдар Метшин назвал «перебором допустимого» залповые выбросы на промзоне в Нижнекамске

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ»). Перебором допустимого назвал мэр Нижнекамска Айдар Метшин залповые выбросы на промзоне 8 и 15 сентября. «Установление причин и источника загрязнений носит уже принципиальный характер», – заявил он на деловом понедельнике. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



После нашумевшего случая, который произошел в городе нефтехимиков одну неделю назад, химический смог опять окутал город, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ». На пульты дежурных стали поступать жалобы от жителей улицы Гайнуллина, затем 35-го и 37-го микрорайонов, а ближе к 20.00 сообщения «посыпались» со всех районов Нижнекамска. Воздух проникал в квартиры даже через закрытые двери и форточки.



Айдар Метшин пообещал, что будет проведен тщательный анализ. Вопросы на личном контроле держит министр экологии Татарстана Александр Шадриков.

«Это уже перебор допустимого, и мы предпримем все меры для выявления нарушителей и привлечения их к ответственности», – отметил градоначальник, призвав усилить прозрачность природоохранной деятельности.



Мэр города считает, что не только негативные, но и позитивные изменения, связанные с экологией в Нижнекамске, должны максимально полно доноситься до населения.



11 сентября началась масштабная прокурорская проверка в отношении «Нижнекамскнефтехима», «ТАИФ-НК» и «ТАНЕКО». На всех проверяемых предприятиях взяты пробы атмосферного воздуха, химзагрязненных стоков, запрошена вся документация по ведению технологических процессов.



«Выполнение природоохранных мероприятий должно быть в приоритете у всех предприятий реального сектора экономики Нижнекамска», – резюмировал Айдар Метшин.

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