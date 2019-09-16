Два проекта из Татарстана заняли призовые места в конкурсе Проф-IT

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). От Республики Татарстан в финал конкурса Проф-IT, который проходил 12-13 сентября в Белгороде, вышли 2 проекта. Об этом на утреннем совещании в мэрии Казани сообщил начальник управления информационных технологий и связи Рифат Ханнанов.

«Проект „Цифровизация муниципальных услуг“ удостоился звания лауреата Проф-IT 2019 в номинации „Предоставление региональных и муниципальных услуг“. Всего в номинации участвовали 19 проектов из таких регионов, как Санкт-Петербург, Ростовская, Нижегородская, Архангельская области и др.», — рассказал спикер.

Также второе место по результатам очной презентации в рамках номинации «Государственное и муниципальное управление» завоевал проект «Автоматизация ведения захоронений и улучшение качества предоставления ритуальных и пост ритуальных услуг».

Рифат Ханнанов добавил, что Проф-IT — это первая в России площадка, которая объединяет в себе передовые опыт и знания в области региональной и муниципальной информатизации.

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