Депутат Госдумы: Эксперимент с самозанятыми могут расширить на Уфу, Самару и Нижний Новгород

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Эксперимент по налогообложению самозанятых может быть расширен на татарстанских соседей — Башкортостан, Нижегородскую и Самарскую области. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал депутат Государственной Думы России от Татарстана Айрат Фаррахов.

«Несмотря на то, что в Думе пока нет проекта закона о расширении эксперимента на другие субъекты, сейчас активно обсуждается его внедрение в других субъектах — донорах и городах-миллионниках», — отметил депутат.

По его словам, на расширение эксперимента по самозанятости могут претендовать несколько татарстанских соседей. Например, это регион-донор — Самарская область, а также субъекты с городами-миллионниками — Нижегородская область (Нижний Новгород) и Башкортостан (Уфа).

«Конечно, многое зависит от их стремления и согласия для участия в проекте», — заключил парламентарий.

Кроме того, депутат подчеркнул, что установленные нормативы по количеству самозанятых на конец года — это порочная практика. Не стоит обращать внимание на нормативы, важно завоевывать доверие граждан, считает Фаррахов.

«Министерством экономического развития РФ были установлены нормативы достижения показателей регистрации самозанятых к концу года — в целом это оценивается негативно, с самого начала этого проекта говорилось о необходимости заслужить доверие граждан. Поэтому показательные цифры и нормативы, установленные из федерального центра, не должны иметь определяющее значение», — подчеркнул депутат.

Эксперимент, проводимый в четырех субъектах РФ (Москва, Московская область, Татарстан и Калужская область), по оценкам всех экспертов и экономистов, оценивается как удачный, и в отличие от прежних подходов он реально решает важную задачу: создание условий для выхода граждан из тени и повышение доверия граждан, сообщил Фаррахов.

«В том числе и в нашей республике проект движется очень позитивно, граждане все меньше задают вопросов и так называемая народная молва сама отвечает на возникающие вопросы — я это чувствую на себе и по обращениям в мои аккаунты», — отметил он.

На прошлой неделе ФНС сообщила, что правом использовать специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» воспользовались 200 тыс. граждан России — физических лиц и предпринимателей, заключил парламентарий.

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