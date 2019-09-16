В Татарстане обновили дорожное покрытие пятикилометрового участка трассы Казань — Оренбург

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ»). В Татарстане обновили дорожное покрытие пятикилометрового участка федеральной автодороги Казань — Оренбург, проходящего через поселок Алексеевское, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Дорожники уложили слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной 4 см на участке трассы от 88+90,9 км до 94 км.

«Устройство слоев износа относится к методам содержания дорожных одежд, которые позволяют продлить срок службы дорожной одежды», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Кроме того, на этом участке специалисты укрепили обочины и нанесли горизонтальную разметку.

Всего в этом году планируется уложить защитные слои износа на шести участках федеральных автодорог общей протяженностью около 60 км. В частности, 13,2 км трассы М7 и 44,5 км автодороги Казань — Оренбург.

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