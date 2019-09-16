В театре Камала спектакль «Башкирская свадьба» откроет гастроли молодежного театра Башкортостана

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ»). 16 сентября на сцене театра Камала спектакль «Башкирская свадьба» откроет гастроли Национального молодежного театра Республики Башкортостан имени Мустая Карима, сообщает пресс-служба театра.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что эта яркая и зрелищная романтическая драма дает представление о национальных традициях и свадебных обрядах. Спектакль стал энциклопедией для организаторов свадеб в соседней республике.



C 17 по 19 сентября гастроли продолжатся на сцене Татарского ТЮЗа. Театр представит пять спектаклей – три детских и два вечерних.



17 сентября юные казанцы увидят сказку «Волшебная мельница» по мотивам пьесы Мустая Карима «Петушиная мельница» (режиссер – Мусалим Кульбаев, инсценировка Ильгиза Каримова) на сцене Казанского татарского государственного театра юного зрителя имени Г. Кариева. В этот же день зрителям представят музыкальную комедию «Было бы денег мешок…» Мудариса Багаева (режиссер – Азат Зиганшин).



18 сентября состоится спектакль для всей семьи «У ковчега в восемь» Ульриха Хуба и «Радость нашего дома» по мотивам повестей Мустая Карима. Режиссером обоих постановок является Мусалим Кульбаев.



Казанские гастроли молодежного театра Башкортостана им. Мустая Карима 19 сентября завершит спектакль «Чиполлино» Джанни Родари (режиссеры – Рустем Хакимов, Владимир Королев).



Гастроли проходят в рамках празднования столетия Республики Башкортостан, столетнего юбилея народного поэта Республики Башкортостан Мустая Карима и в рамках реализации программы «Большие гастроли для детей и молодежи».

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