В Верховном суде РТ стартовал процесс по громкому убийству обнальщика в Константиновке

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ», Елена Кривопатре). В Верховном суде Республики Татарстан стартовал процесс по громкому убийству обнальщика в поселке Константиновка под Казанью.

18 декабря 2017 года злоумышленники в масках подкараулили 58-летнего мужчину в подъезде и несколько раз выстрелили в него из боевого и травматического пистолетов. Прихватив документы жертвы, нападавшие скрылись. Супруга погибшего в этот момент находилась рядом и выжила лишь по счастливой случайности.

Оперативникам удалось выяснить, что убитый занимался незаконной банковской деятельностью и периодически перевозил крупные суммы денег.

Задержать предполагаемых злоумышленников удалось в марте следующего года. У них нашли обрез, пистолет ТТ, несколько магазинов к пистолету Макарова, пневматическое оружие и более сотни патронов, а также наручники, две радиостанции и пять масок с прорезями для глаз.

Сегодня на скамье подсудимых оказались семь человек. В зависимости от роли каждого, они обвиняются в незаконном изготовлении и хранении оружия, вымогательстве, разбое, а также в похищении документов. К слову, обвинение в убийстве предъявлено двоим из них – Динару Гибадуллину и Андрею Мархачеву.

Работая над раскрытием убийства, сотрудники МВД Татарстана выяснили, что четверо задержанных причастны еще к одному преступлению – похищению 51-летнего мужчины.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в одном из домов на улице Интернациональной в Казани неизвестные расстреляли в подъезде мужчину и украли его сумку. Спустя трое суток всех подозреваемых удалось задержать.

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