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Татар-информ

16 сентября 2019, 10:34

Общество

Организацией отдыха в лагерях и санаториях Казани довольны 87% человек

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Общество

Организацией отдыха в лагерях и санаториях Казани довольны 87% человек

Фото: Рамиль Гали/архив

В опросе приняли участие 2 тыс. человек.

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Опрос среди отдохнувших в лагерях Казани детей и их родителей показал, что 87% довольны организацией отдыха. Об этом на деловом понедельнике в мэрии города сообщил председатель Комитета по делам детей и молодежи Айрат Фаизов.

«Проведённый опрос детей, отдохнувших в наших лагерях, и их родителей показывает, что большинство, а именно 87%, довольны организацией отдыха, а 13% анкет с замечаниями — это поле для нашей дальнейшей работы», — рассказал спикер. 

Он добавил, что всего в опросе принимали участие 2 тыс. человек.

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