Казанцам бесплатно расскажут, как поделить имущество и разобраться в тарифах на ЖКХ

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ»). День правовой помощи по вопросам пенсионного, семейного, трудового, жилищного законодательства состоится в Казани 18 сентября. Об этом сообщает Аппарат Уполномоченного по правам человека РТ.



Цель консультаций – оказать доступную и бесплатную юридическую помощь населению. Казанцам помогут найти ответы на вопросы, как поделить имущество, как разобраться в тарифах на ЖКХ, как правильно с юридической точки зрения поступить в той или иной ситуации.



Во встрече примут участие специалисты Уполномоченного по правам человека в РТ совместно с Региональным отделением Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по РТ; Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ; Государственной жилищной инспекции РТ; Прокуратуры РТ.



День правовой помощи также включит консультации от специалистов некоммерческих организаций: «Адвокатская палата РТ», «Нотариальная палата РТ», «Региональный Центр общественного контроля в сфере ЖКХ РТ».



Предварительная запись осуществляется по телефонам: 8 (843) 279-25-99, 279-25-02.



Мероприятие пройдет в Управлении ПФР в Московском районе (ул. Блюхера, дом 81а) с 15.00 до 18.00.

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