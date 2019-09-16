В рамках проекта «Нескучное лето» впервые летом работали молодёжно-подростковые клубы

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Около 4,8 тыс. подростков, которые провели лето в Казани, приняли участие в социальном проекте «Нескучное лето». Об этом на деловом понедельнике в мэрии города рассказал председатель Комитета по делам детей и молодежи Айрат Фаизов.

«На базах молодежно-подростковых клубов, на дворовых площадках, в парках и скверах проводились мероприятия, мастер-классы, встречи по интересам, тренинги по различным направлениям», — уточнил Айрат Фаизов.

В рамках проекта впервые работали молодежно-подростковые клубы «Hobby-box», за время работы которых прошли 100 культурно-досуговых и спортивных мероприятий.

«По городской программе летнего отдыха с 1 июня по 1 сентября 2019 года с бюджетным софинансированием отдохнули почти 30 тыс. детей», — добавил спикер.

Так, 13,9 тыс. человек отдыхали в пришкольных лагерях, 1845 — в отрядах труда и отдыха, 7386 — в 14 муниципальных лагерях, 5981 — в 11 лагерях предприятий, 144 — в палаточных лагерях.

Кроме этого, общее количество детей Казани, отдохнувших в оздоровительных учреждениях различных профилей и форм собственности, составляет около 60 тыс. человек.

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