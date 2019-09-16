WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

16 сентября 2019, 11:14

Экономика и финансы

Власти Автограда просят правоохранительные органы проверить УК, задолжавшие теплосетевикам

Рекомендуем

Экономика и финансы

Власти Автограда просят правоохранительные органы проверить УК, задолжавшие теплосетевикам

Фото: пресс-служба мэрии Набережных Челнов

После завершения предыдущего отопительного сезона жилищники остались должны 289 млн рублей.

(Набережные Челны, 16 сентября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Власти Автограда просят правоохранительные органы проверить УК, задолжавшие теплосетевикам. В зону критики попали УК «Ремжилстрой», ТСЖ «Союз» и «Сююмбике». Имена аутсайдеров по коммунальным платежам прозвучали на деловом понедельнике в мэрии.

 Как сообщил первый заместитель руководителя исполкома города Илья Зуев, после завершения предыдущего отопительного сезона управляющие компании остались должны за тепло 289 млн рублей. Сейчас долг составляет 174 млн рублей. Несмотря на существенное сокращение просроченных платежей, ситуация по ряду управляющих компаний у исполкома вызывает тревогу.

«Серьезные опасения вызывают долги одной из самых крупных компаний в сфере ЖКХ — УК „Ремжилстрой“, — отметил Зуев. — На данный момент она имеет самый большой объем неплатежей на квадратный метр. Причем долги растут по всем видам коммунальных ресурсов, что свидетельствует о негативной тенденции. Если так дальше будет продолжаться, то „Ремжилстрой“ может повторить судьбу другой всем известной управляющей компании, у которой выявили серьезные финансовые нарушения».

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев был менее дипломатичен. «Я обращаюсь к правоохранительным органам — надо держать ситуацию под контролем. Ведь примерно по такой схеме развивались события вокруг УК „Авангард“, в итоге ее руководство попало под суд и получило реальное наказание. Повтора допускать нельзя. Чтобы потом никто не охал и не ахал: куда ушли деньги? А деньги там собираются немалые. И не надо руководству УК все списывать на плохую собираемость. Плохая собираемость свидетельствует о плохом управлении. Не можете нормально работать — не беритесь», — заявил руководитель города.

Некоторое время назад у ряда челнинских управляющих компаний, в том числе и у «Ремжилстроя», сменился собственник. Им стала московская компания АО «Домком Инвест».

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Исполком Набережных Челнов: В текущем году уменьшилось число повреждений на теплотрассах города
Новости дня
12:48
Казанцам бесплатно расскажут, как поделить имущество и разобраться в тарифах на ЖКХ

День правовой помощи проведут в Управлении ПФР в Московском районе.

12:40
Исполком Набережных Челнов: В текущем году уменьшилось число повреждений на теплотрассах города

Самым крупным проектом ремонтного сезона стала реконструкция тепловода в 59-м комплексе.

12:32
В театре Камала спектакль «Башкирская свадьба» откроет гастроли молодежного театра Башкортостана

В Казани с 16 по 19 сентября даст гастроли Национальный молодежный театр Республики Башкортостан имени Мустая Карима.

12:16
Айдар Метшин назвал «перебором допустимого» залповые выбросы на промзоне в Нижнекамске

Мэр Нижнекамска пообещал, что будет проведен тщательный анализ.

12:07
В этом году в пользу Минэкологии приставы Татарстана взыскали с нарушителей 14,3 млн рублей

Речь идет о штрафах и возмещениях ущерба за несоблюдение экологических требований, нарушения в сфере лесных отношений и браконьерство.

12:00
«Сейчас госслужба несовместима с моими жизненными приоритетами»: Саетова покинула Минмолодежи РТ

Экс-помощник министра по делам молодежи Татарстана Дамира Фаттахова возглавит издательский дом «Площадь свободы».

11:56
Надзор и инновации: в Казани открылось Всероссийское совещание казначеев

Вместе с деловой программой совещания в столице РТ стартовали спортивные соревнования команд казначеев со всей страны.

11:48
Татарстанских литераторов приглашают к участию в фестивале «Чеховская осень» в Ялте

Программа фестиваля включает посещения дома-музея им. А. П. Чехова в Ялте (Белая Дача), Ливадийского дворца-музея, библиотеки имения Сельбилляр.

11:32
Депутат Госдумы: Эксперимент с самозанятыми могут расширить на Уфу, Самару и Нижний Новгород

Нормативы по количеству самозанятых не важны, важно завоевывать доверие людей, подчеркнул Айрат Фаррахов.

11:24
Два проекта из Татарстана заняли призовые места в конкурсе Проф-IT

Проект «Цифровизация муниципальных услуг» удостоился звания лауреата в номинации «Предоставление региональных и муниципальных услуг».

11:14
Власти Автограда просят правоохранительные органы проверить УК, задолжавшие теплосетевикам

После завершения предыдущего отопительного сезона жилищники остались должны 289 млн рублей.

11:06
Наиль Магдеев: Президент РТ поддержал нас — матч со «Спартаком» пройдет в Набережных Челнах

В преддверии игры с московской командой предстоит организовать дополнительные входы на стадион и создать все условия для досмотров.

11:00
Орнитолог: Активная застройка у аэропорта сократила обитающую там крупнейшую колонию чаек

Гнездовая колония озерной чайки расположена на окраине села Столбище на озерах Сухое и Чегово.

10:57
Из-за неисправного электрооборудования на пожаре в Татарстане погибла женщина

Возгорание произошло в частном доме в Тетюшах.

10:46
Татарстанские спортсменки завоевали две медали первенства Европы-2019

Последние комплекты наград соревнования будут разыграны 16 сентября.

10:37
В Верховном суде РТ стартовал процесс по громкому убийству обнальщика в Константиновке

Злоумышленники подкараулили жертву в подъезде и несколько раз выстрелили в него из травматического и боевого пистолетов.

10:34
Организацией отдыха в лагерях и санаториях Казани довольны 87% человек

В опросе приняли участие 2 тыс. человек.

10:30
ВСК — финалист международного конкурса Insurer Innovation Awards 2019
10:26
В рамках проекта «Нескучное лето» впервые летом работали молодёжно-подростковые клубы

Почти 5 тыс. подростков приняли участие в социальном проекте «Нескучное лето».

10:14
Кардиолог назвал полезные и вредные позы для сна
10:00
Аэропорт «Казань»: Основная орнитологическая угроза в нашей аэродромной зоне — чайки

В последнее время авиационных инцидентов, связанных с птицами, зафиксировано не было.

09:56
В Нижнекамске спустя неделю вновь появился резкий химический запах

В соцсетях появились сотни сообщений, в которых люди жалуются на головную боль и тошноту.

09:46
Исполком Автограда: Первый этап замены транзитных сетей в подвалах домов близится к завершению

В этом году планировалось произвести обновление труб в 133 жилых домах, общая протяженность сетей составляет 38 км.

09:41
Виновник смертельной аварии в Алексеевском районе 55 раз привлекался за нарушения ПДД

Возле поселка Левашево иномарка вылетела с дороги и врезалась в бетонный водоотвод.

09:22
Казанский лагерь «Молодежный» будет принимать детей круглый год

В настоящее время в РТ капитально ремонтируют 4 муниципальных лагеря, на это выделено 470 млн рублей.

События