(Набережные Челны, 16 сентября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Власти Автограда просят правоохранительные органы проверить УК, задолжавшие теплосетевикам. В зону критики попали УК «Ремжилстрой», ТСЖ «Союз» и «Сююмбике». Имена аутсайдеров по коммунальным платежам прозвучали на деловом понедельнике в мэрии.

Как сообщил первый заместитель руководителя исполкома города Илья Зуев, после завершения предыдущего отопительного сезона управляющие компании остались должны за тепло 289 млн рублей. Сейчас долг составляет 174 млн рублей. Несмотря на существенное сокращение просроченных платежей, ситуация по ряду управляющих компаний у исполкома вызывает тревогу.

«Серьезные опасения вызывают долги одной из самых крупных компаний в сфере ЖКХ — УК „Ремжилстрой“, — отметил Зуев. — На данный момент она имеет самый большой объем неплатежей на квадратный метр. Причем долги растут по всем видам коммунальных ресурсов, что свидетельствует о негативной тенденции. Если так дальше будет продолжаться, то „Ремжилстрой“ может повторить судьбу другой всем известной управляющей компании, у которой выявили серьезные финансовые нарушения».

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев был менее дипломатичен. «Я обращаюсь к правоохранительным органам — надо держать ситуацию под контролем. Ведь примерно по такой схеме развивались события вокруг УК „Авангард“, в итоге ее руководство попало под суд и получило реальное наказание. Повтора допускать нельзя. Чтобы потом никто не охал и не ахал: куда ушли деньги? А деньги там собираются немалые. И не надо руководству УК все списывать на плохую собираемость. Плохая собираемость свидетельствует о плохом управлении. Не можете нормально работать — не беритесь», — заявил руководитель города.

Некоторое время назад у ряда челнинских управляющих компаний, в том числе и у «Ремжилстроя», сменился собственник. Им стала московская компания АО «Домком Инвест».

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