Татарстанских литераторов приглашают к участию в фестивале «Чеховская осень» в Ялте

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ»). С 25 по 28 октября в Ялте состоится X Международный литературный фестиваль «Чеховская осень 2019». Фестивальные мероприятия пройдут в Ялтинском центре культуры, Ялтинском театре имени А. П. Чехова, Доме-музее им. А. П. Чехова (Белая Дача), сообщает оргкомитет фестиваля.

Цель фестиваля — укрепить творческие и дружеские связи русскоязычных писателей России, Украины, Белоруссии, других стран ближнего и дальнего зарубежья, где проживают русскоязычные поэты, популяризировать творчество А. П. Чехова, открыть и поддержать новых талантливых авторов, установить контакты между творческими организациями и отдельными авторами.

Программа фестиваля включает посещения дома-музея им. А. П. Чехова в Ялте (Белая Дача), Ливадийского дворца-музея, библиотеки имения Сельбилляр, участники также смогут увидеть памятник А. П. Чехову в Приморском парке, принять участие в конкурсах «Пейзажная лирика „Крымские мотивы“, Любовная лирика», «Стихи для детей», «Военная авторская песня», «Свободная авторская песня» и других, а также поучаствовать в мастер-классах писателей международного уровня.

Всем зарегистрированным участникам фестиваля вручат грамоты об участии в фестивале. Победители будут награждены кубками, изготовленными в Германии, а лауреаты — медалями (золотая, серебряная, бронзовая — все номинации, также изготовлены в Германии). Их произведения будут опубликованы на сайте http://brega-crimea.ru/ и в сборнике «Чеховская осень 2019», изданном по итогам мероприятия, в альманахе Регионального Союза писателей Республики Крым «Брега Тавриды», в журнале «Юность», в федеральных и региональных СМИ.

Более подробная информация, а также положение и заявка размещены на сайте http://brega-crimea.ru

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