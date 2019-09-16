Татарстанские спортсменки завоевали две медали первенства Европы-2019

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ»). Татарстанские спортсменки Елизавета Евграфова, Альбина Шакирова и Зиля Батыршина завоевали две награды в предпоследний день первенства Европы-2019, которое проходит в эти дни в Лонато (Италия). Об этом информирует пресс-служба Федерации пулевой и стендовой стрельбы РТ.

Так, Елизавета Евграфова вместе с «кругловиками»-юниорками Еленой Бухониной и Елизаветой Бояршиной стала вице-чемпионкой первенства. Российская команда, обойдя в четвертьфинале хозяев соревнования, итальянок, в финале уступила сборной Словакии, 46 — 51.

Две другие представительницы Татарстана — Альбина Шакирова и Зиля Батыршина, впервые выступившая на взрослом чемпионате Европы, — совместно с липчанкой Анной Жадновой, выиграли бронзу женского турнира в ските. «В 1/4 финала россиянки поразили 53 мишени и обыграли киприоток, в полуфинале на перестрелке уступили итальянкам, 53-53, 1-0, после чего в матче за 3 место „перестреляли“ сборную Чехии, 52 — 49», — говорится в сообщении Федерации пулевой и стендовой стрельбы РТ.

Сегодня, 16 сентября, будут разыграны два последних комплекта наград на круглом стенде, а микст в дисциплине «скит» станет финальным в соревновательной программе Чемпионата и Первенства Европы 2019 года.

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