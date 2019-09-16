Исполком Автограда: Первый этап замены транзитных сетей в подвалах домов близится к завершению

(Набережные Челны, 16 сентября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Начальный этап первого в России проекта по замене транзитных сетей в подвалах жилых домов, который реализуется в Набережных Челнах, близится к завершению, сообщил первый заместитель руководителя исполкома города Илья Зуев на деловом понедельнике.

По словам представителя исполкома, в этом году в ходе подготовки к отопительному сезону в Автограде приступили к решению проблемы изношенности транзитных сетей, расположенных в подвалах жилых домов. Капитальный ремонт проводится силами предприятия «Набережночелнинские тепловые сети». Ни одна теплосетевая компания России еще не проводила такую масштабную реконструкцию.

Вопрос изношенности транзитных сетей в городе стоит давно. Ежегодно на подвальных сетях возникали многочисленные повреждения, отметили на совещании. В этом году планировалось произвести замену изношенных сетей в подвалах 133 жилых домов протяженностью 38 км в двухтрубном исчислении. Проводилась замена труб с диамметром 108 на 273 мм.

«На сегодняшний день из 38 километров тепловики заменили 25. Работы завершатся к октябрю. Они проводятся без отключения водоснабжения домов», — подчеркнул Зуев.

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