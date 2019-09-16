Житель Зеленодольска получил сильные ожоги, пытаясь спасти горящий дом и гараж

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ»). Житель Зеленодольска, пытавшийся потушить горящий дом, госпитализирован с ожогами, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня ранним утром на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что на Зеленой улице загорелся частный дом. Пожар охватил чердачное помещение здания и перекинулся на обшивку гаража», — рассказали в МЧС.

Площадь горения составила 92 квадратных метра. По предварительной версии, возгорание произошло из-за нарушения правил монтажа электрооборудования.

В результате пожара 62-летнего мужчину доставили в больницу с ожогами плеча и спины.

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