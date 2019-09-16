Казанский лагерь «Молодежный» будет принимать детей круглый год

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ»). В следующем сезоне лагерь «Молодежный» начнет принимать отдыхающих в круглогодичном режиме. Об этом на деловом понедельнике сообщила пресс-служба мэрии Казани.

«На сегодня завершен ремонт еще двух жилых корпусов. До конца этого года планируется построить 2 спортивные площадки, благоустроить территорию. Со следующего сезона этот лагерь сможет принимать детей в круглогодичном режиме наряду с лагерем „Заречье“», — сообщает пресс-служба мэрии.

Переход на новый режим работы станет возможен благодаря программе реконструкции муниципальных лагерей, в результате которой они смогут принимать больше отдыхающих – до 1 тыс. человек в сезон. Напомним, что в 2019 году идет реконструкция 4 лагерей Казани: «Заречье», «Восток», «Молодежный» и «Юнитур». На ремонт выделили 470 млн рублей в рамках республиканской программы.

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