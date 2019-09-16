Исполком Казани: Город на 99% готов к началу отопительного сезона

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ», Диана Авакян). Все социальные объекты Казани и 99% домов подготовлены к началу отопительного сезона. Об этом на деловом понедельнике сообщает пресс-служба мэрии.

«В Казани все 783 объекта социальной сферы и 5270 многоквартирных жилых домов с центральным отоплением готовы к началу отопительного сезона. Все шесть крупных источников теплоснабжения, в том числе ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, крупные районные котельные КТС „Савионово“, „Горки“, „Азино“, а также 137 котельных АО „Казэнерго“ и 50 ведомственных котельных готовы к началу работы», — говорится в сообщении.

В Комитете ЖКХ исполкома Казани будут работать горячие линии по приему жалоб и заявок населения на отсутствие отопления. Номера будут опубликованы на портале мэрии Казани.

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