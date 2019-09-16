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Татар-информ

16 сентября 2019, 09:01

Происшествия

На одном из заводов в промзоне Нижнекамска случился пожар

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Происшествия

На одном из заводов в промзоне Нижнекамска случился пожар

Благодаря оперативным действиям огнеборцев возгорание на промзоне быстро ликвидировали.

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ»). На одном из заводов в промзоне Нижнекамска случился пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня утром в МЧС поступило сообщение о том, что на територии завода столб огня высотой три метра вырывается из нижней части ректификационной колонны. На место отправились силы и средства Нижнекамского пожарно-спасательного гарнизона по второму номеру вызова», — сообщили в МЧС.

В течение получаса огнеборцы локализовали и ликвидировали пожар. В результате случившегося никто не пострадал, угрозы для населения города и окружающей среде нет.

На месте работали 17 единиц техники и 41 сотрудник МЧС. В данный момент специалисты выясняют, что стало причиной пожара.

 

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