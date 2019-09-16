Кардиолог назвал полезные и вредные позы для сна

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ»). Наиболее полезной для человеческого организма позой во время сна является положение на спине, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой. Об этом сообщает «Российская газета».

«Поза „на боку“ вредна для позвоночника, а „на животе“ повышает внутрибрюшное давление», — говорит Валерий Садовой.

По его словам, самое вредное положение для человека — спать сидя. Подобная практика плохо влияет на сердце, появляются отеки из-за увеличения внутрибрюшного давления.

Также кардиолог считает мифом распространенное мнение о том, что час дневного сна равноценен двум часам ночного отдыха.

«По-настоящему важно отдыхать не в определенное время суток, а „набирать“ за сутки достаточное количество часов, — отметил специалист. — Восьмичасовой отдых — вот, что действительно доступно и рекомендовано».

При этом он добавил, что в то же время дневной сон действительно положительно влияет на здоровье и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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