Минмолодежи РТ поддержало законопроект об увеличении возраста продажи алкоголя

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ», Диана Авакян). В Министерстве по делам молодежи Татарстана поддержали законопроект, который запрещает продажу крепкого алкоголя людям до 21 года. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Мы поддерживаем данный законопроект с точки зрения заботы о здоровье подрастающего поколения. Но ключевым вопросом в данной ситуации станет контроль над соблюдением и принятие мер в отношении тех, кто нарушает законопроект. Важно, чтобы данный закон был рабочий», — говорится в сообщении.

Министерство всегда с осторожностью относится к запретам, добавили в пресс-службе. В ведомстве понимают, что запреты могут привести к нелегальной торговле некачественным товаром и еще больше привлекут интерес молодого поколения.

«Считаем, что нужно активнее пропагандировать здоровый образ жизни, в том числе проводить больше активностей с участием популярных среди молодежи людей», — добавили в Минмоле РТ.

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