Нуждающиеся в реставрации волжские дебаркадеры пообещали отремонтировать

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ», Оксана Романова). Комитет РТ по охране объектов культурного наследия не стал включать волжские дебаркадеры в перечень объектов культурного наследия.

Как стало известно «Татар-информ», основанием такого решения стало то, что речные причальные сооружения являются не объектами недвижимости, а как раз наоборот, по сути это перемещаемые суда (понтоны).

Совещание о дальнейшей судьбе сильно обветшавших с 60-х годов прошлого века волжских дебаркадеров прошло летом в Зеленодольске. В нем мнениями о перспективах их использования обменивались специалисты Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ, Госкомитета РТ по туризму, компании «Татфлот», помощник Президента РТ Олеся Балтусова. После межведомственных обсуждений Минтранспорта Татарстана составляет смету на ремонт плавучих объектов. О намерении продолжать использовать дебаркадеры по назначению заявила компания-владелец «Татфлот».

Всего в список объектов культурного наследия по обращению Балтусовой предлагалось внести 10 волжских дебаркадеров.

Подробнее об инициативе читайте на сайте «Событий».

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