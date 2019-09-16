Житель Набережных Челнов стал абсолютным победителем конкурса «Лучший директор школы»

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ»). В прошедшие выходные в Татарстане завершился республиканский конкурс «Лучший директор школы 2019», абсолютным победителем которого стал директор гимназии № 26 Набережных Челнов Андрей Сальников, сообщает пресс-служба мэрии Автограда.

Сальников был удостоен гранта в размере 225 тыс. рублей. Кроме него еще пять руководителей образовательных учреждений Набережных Челнов стали лауреатами, среди них — Рамзия Зайнуллина из школы № 46, Марс Гафуров (школа № 35), Лейсан Мифтахова (школа № 37), Гульнара Гарипова (пролицей № 78), Эльмира Шарипова (кадетская школа № 82). Все они удостоены грантов по 90 тыс. рублей.

Республиканский конкурс на соискание гранта «Наш лучший директор школы» проводится в РТ с 2012 года.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане ежегодно обладателями грантов становятся более 700 учителей.

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