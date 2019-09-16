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Татар-информ

16 сентября 2019, 07:06

Экономика и финансы

В Минтруде РФ назвали самую высокооплачиваемую вакансию

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Экономика и финансы

В Минтруде РФ назвали самую высокооплачиваемую вакансию

Лидером рейтинга оказалась должность механика по ремонту оборудования в рыбодобывающей отрасли.

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ»). Минтруд России представил список самых высокооплачиваемых вакансий, заявленных в органы службы занятости в первой половине 2019 года, сообщают «Известия» со ссылкой на документ ведомства. 

Так, на первом месте в рейтинге оказалась вакансия механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности — разместившая объявление организация предлагает зарплату в 430 тыс. рублей. По словам директора Рыбного союза Сергея Гудкова, подобный уровень оплаты встречается крайне редко и, скорее всего, оправдан срочной необходимостью в работнике — обычно механики получают около 200 тыс. рублей. 

Второе место в списке поделили пилот воздушного судна и начальник участка в отрасли угледобывающей промышленности — заявленный доход составлял 330 тыс. рублей в месяц. 

По словам пресс-службы Минтруда, все вакансии были вывешены на портале «Работа в России» и откликнуться на них могут соискатели из любого российского региона.

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