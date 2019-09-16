Член руководящего комитета премии Ага Хана: «Нужно наполнить жизнью парки и скверы Казани»

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Общественные пространства Казани нужно наполнить жизнью. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал член руководящего комитета премии Ага Хана по архитектуре профессор Насер Раббат.

«У вас достаточно общественных пространств, парков, скверов, сравните ваш город с любым другим городом России, и очевидно, что в Казани скверов и парков больше. Но вот эти общественные пространства, скверы и парки нужно оживить», — сообщил спикер.

Он добавил, что, прогулявшись по улице Баумана, ему не хватило открытости заведений, которые там находятся: «Я обратил внимание на то, что они не открыты окружающему миру, то есть все, что там происходит, происходит внутри и с улицы не видно. Если бы можно было эти заведения как-то открыть, то есть дать прохожим четкое представление, что здесь под вывеской „кофешоп“ разливают кофе, то это бы сделало улицу Баумана в Казани более живой, более насыщенной», — отметил профессор.

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