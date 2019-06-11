В менделеевском парке «Ушковские острова» появятся каскад, памп-трек и набережная

(Казань, 15 сентября, «Татар-информ»). Сейчас на территории городского пространства «Ушковские острова» в Менделеевске продолжается строительство третьей очереди, пишут «Менделеевские новости».



В рамках данного этапа строители планируют завершить строительство набережной, памп-трека, смотровой площадки (каскада), большой гостевой стоянки. По периметру всего парка, на дорожках, появится освещение, проведут озеленение.

По словам начальника Управления инфраструктурного развития Артура Захаряна, в будущем на памп-треке можно будет проводить соревнования различного уровня, тренировки и досуг, как для местных жителей, так и соседних районов. Данные работы должны быть завершены к концу текущего года.



Ремонтные работы во второй части парка стартовали в начале июня. На территории также оборудуют дорожки для роликов и скейтбордов, новые тротуары.

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