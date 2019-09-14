Администрация Менделеевска стала победителем «Чистых игр», собрав более центнера мусора

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ»). В Менделеевске состоялась акция «Чистые игры», в которых приняло более ста горожан, пишут «Новости Менделеевска».





Каждый старался собрать как можно больше крупногабаритного мусора и сухих веток, чтобы лесопосадки возле новой лыжной базы стали еще чище. Это место очень полюбилось менделеевцам. Летом они гуляют здесь с детьми, а зимой катаются на лыжах.



По итогам соревнований абсолютным победителем стала команда администрации. Они заняли первое место, собрав мешки с мусором весом 123 кг.



Второе место присудили отделу соцзащиты города. Их вес составил 103 кг. Третье место с показателем в 47 кг завоевала команда Управления по делам молодежи и спорту.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что весной этого года участники «Чистых игр» в Татарстане собрали три тонны мусора.

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