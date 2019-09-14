В Верхнеуслонском районе открылась школа реабилитации и ухода для пожилых и инвалидов

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ»). На базе Комплексного центра социального обслуживания населения «Островок надежды» в Верхнеуслонском районе заработала «Школа реабилитации и ухода» для граждан пожилого возраста и инвалидов, пишет «Волжская новь».



Программа функционирует в рамках реализации проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».



Директор КЦСОН Наталья Сигаева рассказала, что в рамках данной технологии, один раз в месяц в Центре проводятся групповые занятия для социальных работников и родственников граждан пожилого возраста и инвалидов с привлечением специалистыов центра и волонтеров.



«Занятия включают в себя темы о процедурах общего ухода, профилактики осложнений, методах самообслуживания и самоконтроля, дезинфекции, гигиены на дому, правилах питания и кормления, методах использования технических средств реабилитации и другие», – отметила руководитель заведения.



Цель школы – достичь оптимально возможного уровня жизни и социальной адаптации инвалида или пожилого человека в привычной для них домашней обстановке в окружении семьи.



Этому благоприятствует повышение эффективности социальных мероприятий, создание благоприятной обстановки и психологической атмосферы в семье, получение необходимых навыков родственниками, которые осуществляют уход за инвалидом или пожилым человеком.



Прошедшие спецподготовку родственники умеют быстрее компенсировать все морально-этические и психологические проблемы, которые возникают в семье.

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