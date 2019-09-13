«Татнефть» станет партнером конкурса «50 лучших инновационных идей для РТ»

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ»). Юбилейный республиканский конкурс «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан», созданный для повышения инновационного потенциала региона, обрел нового партнера — Благотворительный фонд «Татнефть» поддержит номинацию «Социально-значимые инновации».

Конкурс состоится в пятнадцатый раз, сбор заявок завершится 15 октября, а уже в начале декабря победителей наградят Президент РТ Рустам Нургалиевич Минниханов, Премьер-министр РТ Алексей Валерьевич Песошин, а также руководители крупнейших промышленных предприятий, инвесторы и бизнес-ангелы. В 2019 году партнером мероприятия выступит Благотворительный фонд «Татнефть». Он не только профинансирует одну из девяти номинаций, но также окажет экспертную помощь: специалисты фонда будут участвовать в отборе наиболее перспективных проектов. Общий призовой фонд конкурса составляет 12,3 млн руб.

«Поддержка крупных предприятий, организаций и университетов республики, в качестве партнеров конкурса, увеличивает шансы участников на успешную реализацию их идей. Чем шире круг экспертов, в числе которых присутствуют профессионалы из реального сектора экономики, тем выше вероятность отобрать по-настоящему актуальные и интересные проекты и своевременно их поддержать — рассказывает директор ИВФ РТ Айнур Айдельдинов. — Сегодня «Татнефть» является лидером в Республике по количеству полученных патентов на интеллектуальную собственность как в качестве нематериальных активов компании, так и используемых в собственном производстве. Мы уверены, что дальнейшее сотрудничество с «Татнефтью» поможет создать условия для внедрения инновационных решений в экономику Татарстана».

«Татнефть» давно известна своими социальными проектами и благотворительной деятельностью: компания поддерживает талантливых школьников республики, организует мастер-классы, фестивали, конкурсы, турниры и многое другое. В качестве партнера конкурса компания поддержит номинацию «Социально-значимые инновации».

В этом направлении принимаются заявки от ученых, изобретателей, предпринимателей и стартапов, проекты которых решают социально, экономически и гуманитарно значимые для развития Республики Татарстан задачи. Так, в разные годы премии в этой номинации получили за разработку online-системы организации и мониторинга результатов образовательного процесса в реальном времени на основе облачных технологий; программного модуля мониторинга и управления искусственной поджелудочной железой; программного приложения для использования в составе программно-аппаратного комплекса «Путеводитель» для незрячих людей.

«Для “Татнефти” важно поддерживать различные направления в республике, такие как здравоохранение, экология, культура и искусство, спорт, и, конечно же, мы стремимся помогать научным и социальным проектам. В партнерстве с конкурсом “50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан” мы надеемся получить новые инновационные идеи, реализация которых позволит значительно улучшить социально-значимые аспекты жизни населения в Татарстане», — отметил директор благотворительного фонда «Татнефть» Ренат Мамин.

За четырнадцать лет проведения конкурса в нем приняли участие 19,5 тысяч проектов в девяти традиционных номинациях: «Перспектива», «Инновации в образовании», «Старт инноваций», «Наноимпульс», «Цифровая экономика», «Патент года», «Социально значимые инновации», «Проекты Национальной технологической инициативы» и «Молодежный инновационный проект». При этом почти две тысячи участников за это время получили финансовую поддержку. У каждой из номинаций свои требования: в одной ищут проекты, направленные на решение научно-технических проблем (от медицины до нефтедобычи), в другой — прорывные нанотехнологии, в третьей определяют, какая из запатентованных за год технологий является наиболее перспективной.

Важно отметить, что в этом году впервые введена возможность подать заявку на участие в конкурсе «50 лучших инновационных идей для РТ» онлайн. Организаторы рассчитывают, что это привлечет больше участников из удаленных районов Республики Татарстан. Впрочем, заявки принимают не только от жителей региона: к участию приглашаются как жители России, так и иностранные граждане — главное условие, чтобы их проекты предполагали внедрение на предприятиях Татарстана (это требование не касается номинаций «Перспектива» и «Молодежный инновационный проект»).

Победители получат премии от 25 до 220 тысяч рублей. Общий призовой фонд «50 лучших инновационных идей для РТ» составит 12,3 млн рублей. Прием заявок продлится до 15 октября включительно.

Одновременно с Конкурсом традиционно идет прием заявок на программу инновационных проектов «Идея-1000» в конкурсе Старт-1 от Инвестиционно-венчурного фонда РТ. Призовой фонд составит 20 млн руб.



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