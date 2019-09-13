Нижнекамские школьники и учителя открыли новый сезон игр «Что? Где? Когда?»

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ»). В Нижнекамске стартовал новый сезон игр «Что? Где? Когда?». В интеллектуальной схватке сошлись сначала шестиклассники, а потом их учителя. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Бессменным ведущим игры стал Виктор Белоусов. Встреча состоялась в гимназии № 32.





Мозговой штурм устроит и работающая молодежь, но позднее. Игры для них проводятся по четвергам каждые две недели. На игры «Что? Где? Когда?» приглашаются туда не только бывалые знатоки, но и те, кто впервые решил попробовать себя в увлекательной игре, а также просто зрители. Участие в игре бесплатное.

Следующая игра состоится 19 сентября в молодежном центре «Ковер».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.