Орнитолог: Раньше рядом с аэропортом Казани находилась крупнейшая колония чаек

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). В 80-е годы в селе Столбище Лаишевского района РТ находилась одна из крупнейших в европейской части России колония чайковых птиц. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил заведующий кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, председатель казанского отделения Союза охраны птиц России, профессор Ильгизар Рахимов.

«На тот период истории это было опасно для полетов, мы, работая в аэропорту, постоянно видели чаек-крачек в этой зоне. Однако постепенно с застройкой этого района колония утратила былую роскошь. Сейчас такой крупной колонии там нет, это большой плюс для безопасности полетов», — добавил орнитолог.

По его словам, гнездовая колония озерной чайки расположена на окраине села Столбище на озерах Сухое и Чегово. Памятник природы сохранился, однако численность птиц существенно уменьшилась.

«Поскольку сейчас это самое густонаселенное Приказанье, этого и следовало ожидать», — считает эксперт.

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