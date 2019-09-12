(Казань, 16 сентября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Основной орнитологической угрозой международного аэропорта «Казань» являются чайки. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«Основной орнитологической угрозой в нашей аэродромной зоне являются чайки, по которым ловчие птицы работают неэффективно. В этой связи ловчие птицы на аэродроме „Казань“ используются как дополнительная мера при необходимости», — рассказали в аэропорту.

Использование ловчих птиц в аэропорту эффективно, но очень затратно, подчеркнул заведующий кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, председатель казанского отделения Союза охраны птиц России, профессор Ильгизар Рахимов.

«Любые хищники вызывают реакцию у других птиц, которые сразу чувствуют опасность. Так, некоторые российские аэропорты отпугивают птиц с помощью ястребов, соколов, коршунов или даже сов. Причем необязательно, чтобы хищник летел на других птиц и охотился — он отпугнет их только своим обликом», — отметил эксперт.

Однако для содержания ловчих птиц нужны специальные сооружения, а не обычные клетки, люди, которые будут смотреть за ними, тренер, а также дополнительная охрана и защита, добавил он.

По сообщению пресс-службы аэропорта, за последние несколько лет на территории аэродрома «Казань» не было зафиксировано авиационных инцидентов, связанных с птицами.

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