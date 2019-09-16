Аэропорт «Казань»: Птицы с Орловской свалки не угрожают безопасности полетов

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Птицы с Орловского полигона ТБО в Лаишевском районе Татарстана не угрожают безопасности полетов в международном аэропорту «Казань». Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«Орловский полигон ТБО в настоящее время не является опасным объектом для производств полетов, так как на него не вывозят пищевые отходы, что не попадает под ограничения согласно РООП ГА-89 (Руководство по орнитологическому обеспечению полетов в гражданской авиации — прим. Т-и)», — отметили в аэропорту.

По сообщению пресс-службы, обследование этой территории установило, что полигон ТБО является местом концентрации синантропных видов птиц (ворон, грачей, голубей), которые не представляют опасности для воздушных судов — из-за высоты полета птиц до 50 метров. Воздушные суда в данном районе выполняют полеты на высоте более 400 метров.

Кроме того, эксперты Казанского (Приволжского) федерального университета проводили эколого-орнитологическое обследование Орловского полигона ТБО. В настоящее время проводится еще одно очередное обследование, рассказали в воздушной гавани.

«В целом Орловский полигон ТБО как объект, привлекающий птиц, находится на контроле», — заверили в аэропорту.

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