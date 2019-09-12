Биоакустические и пиротехнические установки: В казанском аэропорту рассказали, как отпугивают птиц

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). На территории международного аэропорта «Казань» установлено специализированное оборудование по отпугиванию птиц с аэродрома. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«Система отпугивания птиц включает в себя такие элементы, как биоакустические (стационарные и мобильные), механические и пиротехнические установки, в том числе пропановые отпугиватели птиц», — рассказали в аэропорту.

К примеру, используется механический зеркальный светобликовый отпугиватель, отпугиватель «Зеркальный шар», биоакустическая установка Bird Card Super Pro AMP с записями сигналов тревоги и бедствия птиц в сочетании с голосами охотящихся на них хищников, а также гром-пушка.

По сообщению пресс-службы, все перечисленное оборудование экологически безопасно, отпугивание осуществляется без какого-либо вреда для пернатых животных.

В аэропорту функционирует Комитет по обеспечению безопасности на аэродроме, куда входят представители служб аэропорта и организаций, обеспечивающих полеты на аэродроме. В число задач данной группы входит орнитологическое обеспечение безопасности полетов. Также в соответствии с нормативами раз в три года проводится орнитологическое обследование приаэродромной территории с целью выявления концентрации пернатых животных, сказали в пресс-службе.

За последние несколько лет на территории аэродрома «Казань» не было зафиксировано авиационных инцидентов, связанных с птицами, подчеркнули в пресс-службе воздушной гавани.

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