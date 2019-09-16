Сергей Гармаш пообщается с жителями Нижнекамска на творческом вечере

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ»). Творческий вечер в Нижнекамске проведет народный артист РФ Сергей Гармаш. Встреча состоится в ДНТ 5 октября, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Сергей Гармаш творит на сцене уже 35 лет и до сих пор остается одним из самых востребованных российских артистов. Родители актера и ведущего не были профессиональными артистами, но выступали в местном театре самодеятельности, где и познакомились. Именно они заметили в своем сыне талант и настояли, чтобы Сергей поступил в Днепропетровское театральное училище – сам он мечтал быть мореходом.



На сегодняшний день Сергей Гармаш – один из ведущих театральных актеров с разнообразным репертуаром. Он исполнил более 30 ролей в сериалах, более ста — в кино, а в 2018 и сам дебютировал в качестве продюсера и сценариста в фильме «Два билета домой».



В текущем году Сергей Гармаш был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства.

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