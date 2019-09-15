В Алексеевском районе в ходе поисковой экспедиции найдены останки жертв Гражданской войны

(Казань, 15 сентября, «Татар-информ»). 14 и 15 сентября поисковики из Казани, Лаишевского, Алькеевского и Алексеевского районов обнаружили шесть останков жертв Гражданской войны неподалеку от села Войкино, пишет газета «Заря».



В поисковый отряд из Алексеевского района вошли ребята из населенных пунктов Ерыклы, Левашево и Билярска. Всего же на этом месте работало около 30 поисковиков из общественного молодежного движения «Объединение "Отечество"». Общими усилиями им удалось «поднять» шесть останков.





Руководитель поискового отряда «Юнармеец» из Билярска Андрей Чугуров предположил, что скорее всего это жертвы голода, поскольку следов насильственной смерти обнаружено не было.





«На этом месте мы уже проводим поиски не первый год и работы будут продолжаться. Если погода позволит, то в октябре проведем здесь еще одну вахту», – сообщил Андрей Чугуров.





Поиск проходил в рамках республиканского проекта «Вахты памяти и примирения».

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