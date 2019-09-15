WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

15 сентября 2019, 22:40

Общество

В Алексеевском районе в ходе поисковой экспедиции найдены останки жертв Гражданской войны

Рекомендуем

Общество

В Алексеевском районе в ходе поисковой экспедиции найдены останки жертв Гражданской войны

Фото: «Заря»

Поиск проходил в рамках республиканского проекта «Вахты памяти и примирения».

(Казань, 15 сентября, «Татар-информ»). 14 и 15 сентября поисковики из Казани, Лаишевского, Алькеевского и Алексеевского районов обнаружили шесть останков жертв Гражданской войны неподалеку от села Войкино, пишет газета «Заря».

В поисковый отряд из Алексеевского района вошли ребята из населенных пунктов Ерыклы, Левашево и Билярска. Всего же на этом месте работало около 30 поисковиков из общественного молодежного движения «Объединение "Отечество"». Общими усилиями им удалось «поднять» шесть останков.



Руководитель поискового отряда «Юнармеец» из Билярска Андрей Чугуров предположил, что скорее всего это жертвы голода, поскольку следов насильственной смерти обнаружено не было.



«На этом месте мы уже проводим поиски не первый год и работы будут продолжаться. Если погода позволит, то в октябре проведем здесь еще одну вахту», – сообщил Андрей Чугуров.



Поиск проходил в рамках республиканского проекта «Вахты памяти и примирения».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Озвучена стоимость билета на новое колесо обозрения «Манзара» в нижнекамском парке «Семья»
Новости дня
22:40
В Алексеевском районе в ходе поисковой экспедиции найдены останки жертв Гражданской войны

Поиск проходил в рамках республиканского проекта «Вахты памяти и примирения».

22:08
Озвучена стоимость билета на новое колесо обозрения «Манзара» в нижнекамском парке «Семья»

Торжественный запуск аттракциона запланирован в официальный день рождения Нижнекамска – 22 сентября.

21:50
Бавлинцы приняли участие в реконструированном бою на военном фестивале в Башкортостане

В историческом событии принял участие уроженец Туймазинского района, Полный кавалер ордена Славы, Герой социалистического труда Хатмулла Султанов.

21:18
В Набережных Челнах горожанки высадят на Аллее женственности сто именных деревьев

Во время акции 28 сентября жительницы Автограда посадят сто рябин и яблонь.

21:01
В Татарстане авто слетело с трассы и разбилось о бетонную трубу – один погиб и четверо пострадали

Удар был настолько сильным, что «Хонда Аккорд» разлетелась на части.

20:32
УНИКС занял третье место на турнире в Греции

После завершения сбора казанцы возвращаются домой.

20:22
Российские туристы назвали способы привыкнуть к смене часовых поясов
19:18
Воспитанники нижнекамского приюта «Балкыш» побывали на учебном тушении пожара

Дети потушили пожар, который был зажжен на специальном противне.

18:24
Роспотребнадзор проверит питание детей в школе и дома
17:17
Кроссовер в Актанышском районе РТ вылетел с дороги – пассажирка погибла, водитель в больнице

Вылетев с трассы в кювет, автомобиль несколько раз перевернулся.

16:54
Рустам Минниханов поздравил власти Армавира со 180-летием со дня основания города

Президент Татарстана назвал Армавир украшением Краснодарского края и всей России.

16:22
Роковое пенальти на предпоследней минуте: «Рубин» упустил ничью в Оренбурге

В следующем туре 21 сентября в Санкт-Петербурге казанцы сыграют с лидером чемпионата «Зенитом».

15:42
На средства самообложения в селе Базяково Алексеевского района построили дорогу

Протяженность дороги составляет 750 метров, а стоимость работ — 327 тысяч рублей.

15:22
В Казани выставили на продажу обезьяну почти за 200 тыс. рублей

По словам владельца объявления, животное два года использовалось в качестве экспоната для фотографий.

14:58
В селе Мордовская Ивановка Лениногорского района введен карантин по бешенству животных

Ограничительный режим будет отменен после двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством.

14:06
Место под произведения уличных художников может появиться в Казани

На берегу озера Кабан прошла встреча представителей казанских сообществ и Минмолодежи РТ.

13:26
В Лениногорске состоится республиканский чемпионат по борьбе на лошадях «Аударыш»

В «День Коня» в Арском районе впервые прошли соревнования по этому виду спорта.

12:54
В начале новой недели на территории Татарстана сохранится ветреная погода

16 сентября порывы ветра будут достигать 15 — 18 метров в секунду.

12:26
В 2020 году социальные пенсии россиян проиндексируют на 7%
11:52
На фестивале финно-угорских народов в Набережных Челнах гостей угостят перепечами и пельменями

Впервые празднование пройдет на площади Азатлык.

11:14
Самого опытного российского космонавта исключили из отряда
10:44
Предприниматели смогут обратиться за консультацией в Роспотребнадзор по РТ

Предварительная запись на прием будет проводиться с 16 по 18 сентября.

09:58
В ПФР объяснили, в каких случаях могут уменьшить размер пенсии
09:16
Шумный мост в Менделеевске отремонтируют за 24 млн рублей

Работы планируется завершить в 2020 году.

08:28
Театр кукол «Экият» откроет новый театральный сезон премьерной сказкой о царе Салтане

Всего в новом сезоне театр кукол «Экият» планирует выпустить семь премьерных спектаклей, в том числе «Маугли», «Сны Диснея», «Адымнар» и другие.

События