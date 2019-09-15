УНИКС занял третье место на турнире в Греции

(Казань, 15 сентября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). На завершившемся сегодня в греческих Патрах международном турнире «Оранж трофи» казанский УНИКС финишировал на третьем месте, обыграв в стыковом матче сербский ФМП со счетом 66:61.

Игра прошла в упорной борьбе, в которой шансы на успех были примерно одинаковы, однако в итоге победили казанцы. Семь побед в восьми контрольных матчах межсезонья, очень хороший результат для УНИКСа.

ФМП из Белграда вчера крупно проиграл в полуфинале хозяйскому «Промитеасу» (68:98), УНИКС не менее крупно уступил гранду европейского баскетбола афинскому «Панатинаикосу» (76:94). Так что неудачники полуфиналов разыграли сегодня третье место «Оранжевого трофея».

ФМП и у себя на родине не относится к числу лидеров, пребывая в глубокой тени земляков из «Партизана» и «Црвены звезды». Но команда успела завоевать четыре национальных Кубка Сербии и Черногории (1997, 2003, 2005, 2006 гг.), дважды победив в розыгрыше Адриатической лиги, объединяющей лучшие команды бывшей Югославии (2004, 2006). В прошлом сезоне ФМП занял в Адриатической лиге шестое место. Помимо чисто сербского состава, в рядах ФМП есть и два легионера — тяжелые форварды австралиец Дуп Рет и турок Окбен Улубай.

Это был последний спарринг казанцев в Греции. После завершения сбора они возвращаются домой. Следующий и последний этап подготовки к сезону УНИКС проведет в Москве на традиционном Мемориале Александра Гомельского 24-25 сентября с участием хозяйского ЦСКА, греческих «Промитеас», «Олимпиакоса» и УНИКСа. «Олимпиакос», напомним, казанцы на этой неделе обыграли на его паркете в товарищеском матче, а гостями «Промитеаса» являются уже не первое межсезонье.

УНИКС (Казань, Россия) — ФМП (Белград, Сербия) — 66:61.

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