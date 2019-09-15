WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

15 сентября 2019, 20:32

Спорт

УНИКС занял третье место на турнире в Греции

Рекомендуем

Спорт

УНИКС занял третье место на турнире в Греции

После завершения сбора казанцы возвращаются домой.

(Казань, 15 сентября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). На завершившемся сегодня в греческих Патрах международном турнире «Оранж трофи» казанский УНИКС финишировал на третьем месте, обыграв в стыковом матче сербский ФМП со счетом 66:61.

Игра прошла в упорной борьбе, в которой шансы на успех были примерно одинаковы, однако в итоге победили казанцы. Семь побед в восьми контрольных матчах межсезонья, очень хороший результат для УНИКСа.

ФМП из Белграда вчера крупно проиграл в полуфинале хозяйскому «Промитеасу» (68:98), УНИКС не менее крупно уступил гранду европейского баскетбола афинскому «Панатинаикосу» (76:94). Так что неудачники полуфиналов разыграли сегодня третье место «Оранжевого трофея».

ФМП и у себя на родине не относится к числу лидеров, пребывая в глубокой тени земляков из «Партизана» и «Црвены звезды». Но команда успела завоевать четыре национальных Кубка Сербии и Черногории (1997, 2003, 2005, 2006 гг.), дважды победив в розыгрыше Адриатической лиги, объединяющей лучшие команды бывшей Югославии (2004, 2006). В прошлом сезоне ФМП занял в Адриатической лиге шестое место. Помимо чисто сербского состава, в рядах ФМП есть и два легионера — тяжелые форварды австралиец Дуп Рет и турок Окбен Улубай.

Это был последний спарринг казанцев в Греции. После завершения сбора они возвращаются домой. Следующий и последний этап подготовки к сезону УНИКС проведет в Москве на традиционном Мемориале Александра Гомельского 24-25 сентября с участием хозяйского ЦСКА, греческих «Промитеас», «Олимпиакоса» и УНИКСа. «Олимпиакос», напомним, казанцы на этой неделе обыграли на его паркете в товарищеском матче, а гостями «Промитеаса» являются уже не первое межсезонье.

УНИКС (Казань, Россия) — ФМП (Белград, Сербия) — 66:61.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Роковое пенальти на предпоследней минуте: «Рубин» упустил ничью в Оренбурге
Новости дня
21:18
В Набережных Челнах горожанки высадят на Аллее женственности сто именных деревьев

Во время акции 28 сентября жительницы Автограда посадят сто рябин и яблонь.

21:01
В Татарстане авто слетело с трассы и разбилось о бетонную трубу – один погиб и четверо пострадали

Удар был настолько сильным, что «Хонда Аккорд» разлетелась на части.

20:32
УНИКС занял третье место на турнире в Греции

После завершения сбора казанцы возвращаются домой.

20:22
Российские туристы назвали способы привыкнуть к смене часовых поясов
19:18
Воспитанники нижнекамского приюта «Балкыш» побывали на учебном тушении пожара

Дети потушили пожар, который был зажжен на специальном противне.

18:24
Роспотребнадзор проверит питание детей в школе и дома
17:17
Кроссовер в Актанышском районе РТ вылетел с трассы – пассажирка погибла, водитель в больнице

Вылетев с трассы в кювет, автомобиль несколько раз перевернулся.

16:54
Рустам Минниханов поздравил власти Армавира со 180-летием со дня основания города

Президент Татарстана назвал Армавир украшением Краснодарского края и всей России.

16:22
Роковое пенальти на предпоследней минуте: «Рубин» упустил ничью в Оренбурге

В следующем туре 21 сентября в Санкт-Петербурге казанцы сыграют с лидером чемпионата «Зенитом».

15:42
На средства самообложения в селе Базяково Алексеевского района построили дорогу

Протяженность дороги составляет 750 метров, а стоимость работ — 327 тысяч рублей.

15:22
В Казани выставили на продажу обезьяну почти за 200 тыс. рублей

По словам владельца объявления, животное два года использовалось в качестве экспоната для фотографий.

14:58
В селе Мордовская Ивановка Лениногорского района введен карантин по бешенству животных

Ограничительный режим будет отменен после двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством.

14:06
Место под произведения уличных художников может появиться в Казани

На берегу озера Кабан прошла встреча представителей казанских сообществ и Минмолодежи РТ.

13:26
В Лениногорске состоится республиканский чемпионат по борьбе на лошадях «Аударыш»

В «День Коня» в Арском районе впервые прошли соревнования по этому виду спорта.

12:54
В начале новой недели на территории Татарстана сохранится ветреная погода

16 сентября порывы ветра будут достигать 15 — 18 метров в секунду.

12:26
В 2020 году социальные пенсии россиян проиндексируют на 7%
11:52
На фестивале финно-угорских народов в Набережных Челнах гостей угостят перепечами и пельменями

Впервые празднование пройдет на площади Азатлык.

11:14
Самого опытного российского космонавта исключили из отряда
10:44
Предприниматели смогут обратиться за консультацией в Роспотребнадзор по РТ

Предварительная запись на прием будет проводиться с 16 по 18 сентября.

09:58
В ПФР объяснили, в каких случаях могут уменьшить размер пенсии
09:16
Шумный мост в Менделеевске отремонтируют за 24 млн рублей

Работы планируется завершить в 2020 году.

08:28
Театр кукол «Экият» откроет новый театральный сезон премьерной сказкой о царе Салтане

Всего в новом сезоне театр кукол «Экият» планирует выпустить семь премьерных спектаклей, в том числе «Маугли», «Сны Диснея», «Адымнар» и другие.

07:36
Первокурсники медколледжа в Нижнекамске подробно ознакомились с будущей профессией в поликлинике

О трудовом процессе студентам колледжа рассказала старшая медицинская сестра Ольга Николаева.

06:04
В Чистополе отреставрировали фасад старинного здания Дворца бракосочетания

Специалисты отдела ЗАГС провели большую работу по поддержанию в надлежащем состоянии бывшего купеческого особняка.

05:42
В Верхнем Услоне появилась новая рябиновая аллея

Центр дополнительного образования Верхнего Услона присоединился к акции «Лес Победы».

События