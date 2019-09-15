Бавлинцы приняли участие в реконструированном бою на военном фестивале в Башкортостане

(Казань, 15 сентября, «Татар-информ»). В Туймазинском районе Республики Башкортостан состоялась военно-историческая реконструкция боя по освобождению Белоруссии советскими солдатами в 1944 году. Историческое мероприятие состоялось при участии бавлинцев – начальника отдела по делам молодежи Айдара Халиуллина, директора многопрофильного молодежного центра «Яшьлэр доньясы» Минзины Суровой, а также активистов Бавлинского отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», передает «Бавлы-информ».

В селе Зигитяк развернулись полевые лагеря советских и немецких войск. В «бою» участвовало более 150 реконструкторов, бронетехники, минометов и пулеметов. Реалистичность реконструкции подчеркивала настоящая советская и немецкая военная техника, а также пиротехника. Под выстрелы, запах пороха и шум военной техники зрители полностью погрузились в прошлое.

Операцию под кодовым названием «Багратион» выбрали для реконструкции боя неслучайно. В ней принял участие уроженец Туймазинского района, Полный кавалер ордена Славы, Герой социалистического труда Хатмулла Султанов.

В программу фестиваля также включили спортивные состязания, выступления творческих коллективов, интерактивные площадки, выставочную экспозицию советской и немецкой ретро-техники.

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